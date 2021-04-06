Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu - Son Dakika

Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

06.04.2021 15:15

Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu.

Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

DENİZLİ - Denizli'de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu. Balık avlamak için kullanılan malzemelerinde bulunduğu bölgede serinlemek için gölede girdiği düşünülüyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ayhan Özdem, bir süre önce Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına geldi ve bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin cep telefonu ile aradığı Özdem'e ulaşamamaları üzerine baraj gölüne gelerek aramaya başladı. Özdem'i arayan yakınları kısa süre sonra cep telefonu, cüzdanı ve kıyafetlerinin baraj gölünün kıyısında buldu. Aile üyelerinin polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balık adamlar ile baraj gölü içerisinde AFAD ve polis ekipleri ise baraj gölünün kıyısında arama çalışması başlattı.

Özdem'in kıyafet ve eşyalarının bulunduğu bölgede balık avlanmada kullanılan malzemeler bulunurken, sosyal medya üzerinden ise 'Herkes kaderini yaşar' şeklinde açıklama yapması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ancak Özdem'in serinlemek için gölede girdiği ihtimali üzerine duruluyor.

Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu
Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu
Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu
Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

Pamukkale, Denizli, Polis, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu - Son Dakika


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