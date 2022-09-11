Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

11.09.2022 19:52

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, babasına ait binanın boya işlerini yapan işçilere kıyafetlerini değiştirdikleri sırada pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek öğrenilemeyen sebeple işçilere pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran yaralandı.

İnşaat işçilerine kıyafetlerini değiştirdikleri sırada saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yaşanan olayda ağır yaralanan Abdurrahman Birgün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Serhat O.'yu gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı binada da jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İnşaat işçilerine kıyafetlerini değiştirdikleri sırada saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Batman'dan çalışmak için geldiğini ve inşaat işçisi olduğunu söyleyen Hamit Oran, "Sabah benden bir tane sigara istedi. Ben de sigarayı sarıp verdim. Bodrum katında üstümüzü değiştiriyorduk. İş elbiselerimizi giyiyorduk. Bir baktım kapıda duruyor, elinde pompalı tüfek var, ne olduğumuzu anlamadan rastgele ateş etti. Ondan sonra ben şoka uğradım. Ne için sıktı, niye sıktı, sebep nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Aramızda herhangi bir şekilde bir olay yaşanmadı. Sonuçta biz çalışıyoruz, ekmek davası için gelmişiz. Aniden gelip odaya ateş etmeye başladı" dedi.

İnşaat işçilerine kıyafetlerini değiştirdikleri sırada saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

"ARAMIZDA BİR TARTIŞMA OLMADI"

Aralarında herhangi bir şekilde tartışma olmadığını söyleyen Oran, "Aramızda herhangi bir şekilde tartışma olmadı. Ne söyleniyorsa iftira atıyorlar. Arkadaş gelip direkt olarak odada bize ateş etmeye başladı. Biz, oraya çalışmaya gittik. Arkadaşımı kaybettim, benim de durumum bu şekilde, ben olayı ucuz atlattım. Arkadaşımın 4 tane çocuğu vardı, 1 tanesi yatalak çocuğunun, engelliydi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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