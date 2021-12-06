Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına deniz polisi yetişti - Son Dakika

Antalya'da Konyaaltı sahiline elbiseleriyle giren kadın çığlık atmaya başlayınca son anda deniz polisi tarafından kurtarılıp bota alındı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesini olmadığı bildirildi.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Konyaaltı sahilinde yaşandı. Bir kadının elbiseleriyle denize girip çığlık atmaya başladığı ihbarı bilgisi üzerine harekete geçen deniz polisi, denizde çırpınan kadını bota alıp yat limanına çıkardı. Burada bekleyen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nihal Y. (28) isimli kadın, Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA