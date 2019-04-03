Son Dakika Haberleri: Kıyafetleriyle Denize Girince, Polis Harekete Geçti

Kıyafetleriyle Denize Girince, Polis Harekete Geçti

39 dakika önce

Antalya'da kıyafetleriyle denize giren kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kıyafetleriyle Denize Girince, Polis Harekete Geçti, System.String[]
Antalya'da kıyafetleriyle denize giren kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Konyaaltı Plajı'nda bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine 4 polis ekibi ile deniz polisi botu, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İsminin Ahmet T. (48) olduğu öğrenilen kişi, polisi görünce kıyafetlerini denizde çıkartıp, yeniden plaja döndü.

Bir dalgıç polis tarafından kıyafetleri denizden alınan Ahmet T, ekiplerin hastaneye götürme teklifini kabul etmedi.

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Ahmet T, zaman zaman da plaja uzanarak güneşlendi.

Saldırgan tavırlar sergileyebileceği belirtilmesi üzerine Ahmet T, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Ahmet T, 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Sahile gelen bir kişi, Ahmet T'nin İstanbul'dan Antalya'ya taksiyle geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için sorunlar yaşadığını, ilaçlarını da kullanmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel
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