Kıyamadığı pantolonları saksı yaptı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Murat Özkaya, çiçekçi dükkanında atmaya kıyamadığı eski pantolonlarını saksı olarak kullanmaya başladı.



Ünye'de yaşayan 45 yaşındaki 30 yıllık çiçekçi Murat Özkaya ailesinin ve kendisinin kullanıp atmak istemediği pantolonları değerlendirerek iş yerinde saksı niyetine kullanmaya başladı. Çöpe atmaya kıyamadığı yaklaşık 15 pantolonu dükkanının çeşitli yerlerine koyarak içerisine toprak doldurduktan sonra saksı olarak kullanan Özkaya, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladı.



İş yeri için dışarıdan gelen insanların her gün ziyaret ederek fotoğraf çektirdiğini ifade eden Murat Özkaya, "Ünye Karadeniz'in incisi olan bir şehirdir. Bizim şehrimize gelen insanlar buralara baktığında ilçemizde görsel bir güzellik olsun diye iş yerimizdeki saksı görevini pantolonlara verdik. Tabii bunu yaptıktan sonra insanların çok dikkatini çekti. Günde 15 veya 20 kişi pantolonları gördüğünde yanında resim çektiriyorlar. Dışarıdan ilçemize gelen misafirler için hem dikkat çekici bir tarz aldı hem de iş yerimiz ahşap kaplama olduğu için eski tarihi evleri anımsatıyor" dedi.



Özkaya, "Kullanmadığımız bir sürü pantolon vardı. Onları atmaya kıyamadık. Ne yaparız diye düşündükten sonra böyle bir olayı gerçekleştirdik. Pantolonların üzerine çiçek dikerek böyle bir görsellik oluşturduk. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Pantolonlara genellikle mevsimlik olan bahçe çiçekleri koyuyorum. Onlar bahçe çiçekleri yani dış mekan çiçekleri olduğu için ona göre pantolon içerisine koyuyorum. Çiçeklerde bakımı ise paketinden topraklı aldığımız için direk pantolon içerisine de dağıtmadan koyuyor daha sonra yine pantolon içerisinde sulamaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ORDU