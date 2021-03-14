KIYAMDER'den Kızılay'a kan bağışı desteği - Son Dakika

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri, İstanbul'un üç noktasında "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şirinevler ve Edirnekapı Şehitliği ile Kağıthane Bosna Hersek Parkı'nda, Kızılay tarafından kurulan stantlara gelen dernek üyeleri ve kan bağışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarına dair kendilerine gelen kan bağışı mesajlarını, polis ekiplerine göstererek içeri girdi.

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar ve dernek üyeleri, kan bağışında bulundu.

KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin Demir, yaptığı açıklamada, bugüne kadar düzenledikleri kan bağışı organizasyonlarında KIYAMDER ailesi olarak toplam 3 bin 585 ünite kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Bu sene 5'incisi yapılan kan bağışı organizasyonunu İstanbul'un üç bölgesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "KIYAMDER, kan bağışı organizasyonları ile herkesi insancıl bir davranış olan kan bağışında gönüllü olmaya davet ederek, bu konudaki toplumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir." dedi.

Kan bağışına katılmak isteyenler, www.kanver.org adresinden randevu alarak kısıtlamadan muaf bir şekilde organizasyona katılabilecek. Organizasyon, bu akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.