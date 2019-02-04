Kıyamet Filmi

İnsanlık tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç
bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir?
Victor Danell’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
de Alex karakterini Christoffer Nordenrot canlandırırken, Lisa Henni Anna’ya hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen Danell ile Christoffer Nordenrot’un kaleme aldığı yapımın kadrosunda Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern
, Karin Bertling gibi isimler yer alıyor. Hannes Krantz’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği film
in müzikleri ise Gustaf Spetz’e ait. Yönetmen:
Victor DanellSenaryo:
Victor Danell, Christoffer NordenrotOyuncular:
Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern, Karin Bertling, Ulrika Bäckström, Alexej Manvelov, Yngve Dahlberg, Håkan Ehn, Tarmo Sakari Hietala, Niklas Jarneheim, Arvin Kananian, Lo Lexfors, Liselott Lindeborg, Rickard Lundquist, Carlos Fernando, Rikard Svensson , Johan Wåhlin, Eleonor Leone, Erik Bolin, Magdalena Eshaya, Carina Perenkranz, Johannes Yachouh, Lukas Ahlin, Måns Ahlin, Susanne Hörnquist, Linda Kulle, David Laib, Mikael Nyborg, Pauline WågströmFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Den blomstertid nu kommer/ UnthinkableYapımcı Firma:
Crazy PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İsveçOrijinal Dili:
İsveççeFilmin Süresi:
129 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
15.03.2019Kıyamet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.