Son Dakika Haberleri: Kıyamet Filmi

Kıyamet Filmi

43 dakika önce

Kıyamet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kıyamet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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İnsanlık tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir?

Victor Danell’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Alex karakterini Christoffer Nordenrot canlandırırken, Lisa Henni Anna’ya hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen Danell ile Christoffer Nordenrot’un kaleme aldığı yapımın kadrosunda Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern, Karin Bertling gibi isimler yer alıyor. Hannes Krantz’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise Gustaf Spetz’e ait.


Yönetmen: Victor Danell
Senaryo: Victor Danell, Christoffer Nordenrot
Oyuncular: Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern, Karin Bertling, Ulrika Bäckström, Alexej Manvelov, Yngve Dahlberg, Håkan Ehn, Tarmo Sakari Hietala, Niklas Jarneheim, Arvin Kananian, Lo Lexfors, Liselott Lindeborg, Rickard Lundquist, Carlos Fernando, Rikard Svensson , Johan Wåhlin, Eleonor Leone, Erik Bolin, Magdalena Eshaya, Carina Perenkranz, Johannes Yachouh, Lukas Ahlin, Måns Ahlin, Susanne Hörnquist, Linda Kulle, David Laib, Mikael Nyborg, Pauline Wågström
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Den blomstertid nu kommer/ Unthinkable
Yapımcı Firma: Crazy Pictures
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İsveç
Orijinal Dili: İsveççe
Filmin Süresi: 129 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Genç, Sinema
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