Ölülerin hepsi kıyamet günü bunu yapacak! Duyanların bile tüyleri ürperiyor - Son Dakika
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Ölülerin hepsi kıyamet günü bunu yapacak! Duyanların bile tüyleri ürperiyor

19.11.2022 20:40
Ölülerin hepsi kıyamet günü bunu yapacak! Duyanların bile tüyleri ürperiyor

Kıyamet, insanoğlu tarafından çok merak ediliyor. Kıyamet gününden ölülerin nasıl haberdar olacağı da çok merak edilen bir detay. Kuran'a göre ölüler, kıyametin geldiğini başlarının mezara çarpmasıyla birlikte anlayacak. O anda tüm ölülerin aynı anda başları mezar taşlarına çarpacak.

İnsanlar arasında en fazla konuşulan konulardan biri olan ve bugüne kadar yüzlerce filmi çekilen kıyamet günü, hala zihinlerde büyük etki yaratmaya devam ediyor. Dünyada son yaşanan gelişmeler bir takım kişiler tarafından kıyametin yaklaştığı şeklinde yorumlanırken, kıyamet günü nelerin yaşanacağı da çok sık sorgulanıyor.

ÖLÜLERİN HEPSİ AYNI DURUMDA OLACAK

Dini kaynaklara göre İsrafil elindeki Sûr'a birinci defa üfürünce dağlar parça parça olacak, denizler birbirine girecek, yıldızlar yerlere dökülecek, tüm canlılar ölecek ve kıyamet kopacak. İnanışa göre ölüler kıyametin koptuğunu başlarının mezarlarına çarpması ile anlayacak.

BÜTÜN RUHLAR YENİDEN DİRİLECEK

Ardından Allah İsrafil'i diriltecek ve tekrar Sûr'u üfürmesini emredecek. Sûr çalınınca bütün ruhlar yeniden dirilecekler, bedenleriyle birleşip mahşer yerinde toplanacaklar. İnsanlar mahşer günü kabirlerinden dirilerek mahşer yerine mecburen çırılçıplak gidecek, ancak o günün dehşeti ve korkusundan hiç kimsenin çıplaklığını fark etmeyeceği hadiste beyan ediliyor. Mahşerde insanların işledikleri amellere dair sorular yöneltileceğine ve amel defterlerinin açılacağına inanılıyor.

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Son Dakika Yaşam Ölülerin hepsi kıyamet günü bunu yapacak! Duyanların bile tüyleri ürperiyor - Son Dakika


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