Kıyamet saati gece yarısına hiç olmadığı kadar yaklaştı: Olası felakete artık 100 saniye var

Bilim insanları 'kıyamet saati'ni biraz daha ileri aldı. Perşembe günü açıklanan saatin geldiği noktaya göre artık gece yarısı 12'ye sadece 100 saniye kaldı. Saat en son 2018 yılında ileri alındığında kıyamete 2 dakika kaldığı uyarısı yapılmıştı. 2019 yılında saatin yelkovanı gece yarısına 120 saniye kalada tutulmaya devam etti.



Sembolik saatin gösterdiği zaman 73 yıldır Atomik Bilimciler Bülteni (The Bulletin of the Atomic Scientists) adlı organizasyon tarafından belirleniyor. Gece yarısı ise insan kaynaklı bir felaketi ve bu felaket sonucunda insanlığı ve uygarlığı yok edebilecek apokaliptik bir gelişme yaşanma ihtimalini sembolize ediyor. Bu ihtimal ne kadar yükselirse saat o oranda 12'ye yaklaşıyor.