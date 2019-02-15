"Kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek"
52 dakika önce
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "31 Mart'tan sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek.
İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekib Avdagiç, "31 Mart'tan sonra ekonomide kıyamet senaryosu çizenler kaybedecek. Bana göre 'parametreleri flu bu kesim' büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:05
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