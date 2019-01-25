Kıyasıya Kartopu Savaşı Yaptık - Zulaaaaaa!
52 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:24 Kaynak: Youtube
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