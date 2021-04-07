KIYDEF, Zara'da ramazan paketi dağıttı - Son Dakika

Merkezi İstanbul'da bulunan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu (KIDEF), Zara ilçesinde ramazan kolisi dağıttı.

Ramazan ayı öncesinde ilçeye getirilen 200 paket ramazan kolisi ailelere ulaştırılmak üzere federasyona bağlı 22 köy muhtarlığına ve Zara Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğüne teslim edildi.

Dağıtım programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Federasyon Başkanımız Mehmet Bağca ve iş insanı Şerafettin Yıldırım öncülüğünde her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olabilmek için çeşitli yardımlar düzenlemektedirler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Federasyon Başkanı Mehmet Bağca ise "Her yıl yurt içinde ve dışında insanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bizlere güvenerek, zekatlarını ulaştıran hayırseverlerimizin vekili olarak hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışmaktayız. Yardım desteklerimiz ramazan ayı ile de sınırlı kalmayarak yılın belirli dönemlerinde de devam edecektir. Yardımların yapılmasında zekatları ile katkıda bulunan gönüldaşlarımıza, belediye başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.