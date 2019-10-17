Son Dakika Haberleri: Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun
Son Dakika Güncel Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

57 dakika önce

SİNOP açıklarında avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları, limana palamutlarla dönüyor.

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun, System.String[]

SİNOP açıklarında avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları, limana palamutlarla dönüyor. Tezgahları süsleyen palamutun bolluğu, satıcıların yanı sıra vatandaşın da yüzünü güldürüyor.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçı tezgahları palamut ile doluyor. Sezon başında hamsiden ve palamuttan umduğunu bulamayan kıyı balıkçıları, deniz suyunun soğumasıyla son günlerde bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. Avlanan ve tezgahlarda yerini alan palamutlar, boyu ve gramajına göre 15 ile 25 lira arasında satılıyor. Balıkçıların avladığı palamutlar kent limana getirilerek, ağdan ayıklanıp  kasalara doldurulup sevkiyatı yapılıyor. Tezgahları süsleyen palamutun bolluğu, hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.Balıkçı Hüseyin Ergül, "Bu akşam iyi bir balıkçılık yaptık, inşallah bunun devamı gelir. Bu zamana kadar palamudun olmamasını suların sıcak olmasından kaynaklanıyordu. İklimler değişti, aşırı avcılık var" dedi.


Karadeniz, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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