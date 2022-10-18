Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur: "Artık Bıçak Kemiğe Dayandı Belediyelerde"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyelerin en büyük sıkıntısının ekonomik kriz olduğunu belirterek, "Belediye gelirleri ile belediyeler kendi çarkını döndüremez noktaya geldi. Herkes kredi peşinde, maaşların ödenmesi noktasındaki sıkıntıları biliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı belediyelerde. Onun için 'Belediye Gelirleri Yasası'nın çıkması lazım" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin üç gün sürecek mevzuat bilgilendirme semineri Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen seminerlere Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Eğitim Komisyonu Başkanı Umut Gülgün, birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve belediye personeli katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimlerin yeniden başlamasını memnuniyet verici olduğunu belirtirken, "Bu eğitimlerin önemi hem kaynaşmak hem de yeni çıkan yönetmelikler, yeni çıkan mahkeme kararları ve içtihatların kendi içimizde paylaşılması. Her seminerde farklı bir şey öğreniliyor. Belediyecilik keskin bir şekilde bilginin bittiği yer değil, her gün yeni bilgi dağarcığının oluştuğu kurumlar. Onun için bu seminerleri düzenliyoruz. Bodrum'da seminer yapmak da ayrı bir güzellik, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a da ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Pandeminin yarattığı aksaklıklara işaret eden Batur, "Bu süreçte Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak boş durmadık. Uzaktan eğitimle hem belediyelerimizin personeline hem meclis üyelerine bilgi aktarımını sürdürdük. Kıyı Ege Belediyeler Birliği merkez binamızda kurduğumuz sistemle uzaktan eğitim sistemini en iyi şekilde uyguladık" diye konuştu.

"BELEDİYE GELİRLERİ YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKSIN"

Batur, gelinen noktada belediyelerin en büyük sıkıntısının ekonomik kriz olduğunu vurgularken 'Belediye Gelirleri Yasası'nın bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. Batur, şöyle konuştu:

"Maalesef Belediye Yasası, TBMM'den çok rahat çıkıyor. Ama 'Belediye Gelirleri Yasası' 25 yıldır 30 yıldır çıkmıyor. Belediye gelirleri ile belediyeler kendi çarkını döndüremez noktaya geldi. Herkes kredi peşinde, maaşların ödenmesi noktasındaki sıkıntıları biliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı belediyelerde. Onun için 'Belediye Gelirleri Yasası'nın çıkması lazım. Bir tane örnek vereceğim, eskiden evlerimizde telefon vardı. İletişim vergisi alıyorduk, faturalardan. Evinde hiç ev telefonu olan arkadaşımız var mı burada, yok. Bize, Konak Belediyesi'ne bin lira geliyor sadece, komik bir rakam. Ama bütün belediyelerin sınırları içinde biliyorsunuz iletişimi sağlayan özellikle cep telefonları ile ilgili merkezler var. Bunlardan muhakkak bizim pay almamız lazım. İletişim vergisi telefonlardan muhakkak alınmalı. Yollarımızı tahrip eden neler, araçlar. Bu araçlar nereden geçiyor, bizim yaptığımız yollardan. Onun ruhsatından da harç almamız lazım."

"BU ŞARTLARDA AYAKTA KALAN BELEDİYELERİ AYAKTA ALKIŞLAMAK LAZIM"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e de bu istekleri dile getirdiğini aktaran Batur, ancak aradan geçen 3,5 yılda ilerleme sağlamadığını belirtti. Batur, "Belediyeci olarak, belediye başkanı olarak ayakta kalmak bu süreçte çok büyük bir başarı. Hele bu ekonomik krizden sonra tüm mamullere yüzde 300 zam geldiği ve fiyat artışı olduğu bir noktada belediyeler ayakta duruyorsa, onları ayakta alkışlamak lazım. Ben sizi, belediye başkanlarımızı ve belediye yöneticilerimizi alkışlamaya davet ediyorum" dedi.

"İMAR BARIŞI VARSA BELEDİYELERE NEDEN MÜFETTİŞ GELİYOR"

Yeni imar barışı hazırlığına da tepki gösteren Batur, şunları söyledi:

"Yeni imar barışı geliyor, hayırlı olsun hepimize. İmar barışı iki sene önce çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar tüm kaçak imalatlı binaların yeniden İmar barışına girme noktasında bir kanun teklifi hazırlandığını duyduk. O zaman belediyelere neden müfettiş gelir ben anlamam. Bizim meclisimize, meclis üyemize, bürokratımıza sarı zarflar geliyor, bununla uğraşıyoruz. Zaten kaçak bina iki sene sonra devlet tarafından yasal hale getiriliyor. Bu imar affının, kentlerin gelişmesi noktasındaki kararların, kentlere hiçbir faydası yok. Artık, sistemin, yasal noktada geriye dönülmeyecek çalışmaların yapılması lazım. Günü kurtaran yasalar maalesef belediyeleri kurtarmıyor."

DENEYİMLİ İSİMLER SEMİNER VERECEK

3 gün sürecek olan bilgilendirme toplantılarında, Sayıştay eski 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar, "Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşyeri Açma Ruhsatları" konularında, TBB İmar ve Şehircilik Danışmanı, Şehir Plancısı Dr. Ayşe Ünal da "2022 yılında İmar Kanunu'nda ve yönetmeliklerindeki değişiklikler" başlığı altında eğitimler verecek.