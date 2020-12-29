Kıyı Ege Belediyeler Birliği, kardeş şehir Erciş'i unutmadı - Son Dakika

VAN'da 9 yıl önce meydana gelen depremin ardından, Erciş Belediyesi'ni gönül köprüsü projesi kapsamında kardeş belediye kabul eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği, ilçeye yaptırdığı okulun şimdi de bakım ve onarımını yaptırdı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından büyük yıkımın yaşandığı Erciş'e 25 kilometre uzaklıktaki Bayramlı Mahallesi'nde 8 bin 550 metrekare üzerine 9 derslikli okul yaptırdı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortaokulu adı verilen okulda 246 öğrenci eğitim görüyor.

Bir yıl önce okula müdür olarak atanan Necip Altay, okulun bakım ve onarımı için Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nden yardım istedi. Altay'ın çağrısını karşılıksız bırakmayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği, okulun gereken bakım ve onarımını yaptırdı.Okul Müdürü Necip Altay, "Malum köy okulu olduğumuz için bir bütçemiz yoktu. Ne yapabiliriz diye düşünürken, okulumuzu yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne okulun bakım desteği için mail attık. Okulun deforme olan kısımlarını fotoğraflarla onlara ilettik. Sağ olsunlar onlar da bizim bu isteğimizi boş çevirmediler. Tabi bu süreci Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüz ile gerekli iletişim ve temaslar kurulduktan sonra bu tamir işleri olsun, okulumuzun diğer donanım eksiklerinin giderilmesi açısından bütçe hazırlayıp gönderdiler" dedi.

Gönderilen o bütçe ile okulun dış cephesinin boyandığını, birim odaları ve sınıfların tamirlerini yaptıklarını anlatan Altay, "Gerek İŞ-KUR, elemanlarımız, gerekse köylülerin destekleriyle gelen ödeneği en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle bize bu desteği sunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne, Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.