Son Dakika Haberleri: Kıyı Ege'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kıyı Ege'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

51 dakika önce

Kıyı Ege'de dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece yarısına devam edecek.

Kıyı Ege'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı, System.String[]
Kıyı Ege'de dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece yarısına devam edecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40/75 kilogram/metrekare kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Çanakkale, Sabah, Ege, Güncel
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