Son Dakika Haberleri: Kıyı Ege'de Zirai Don Tehlikesi

Kıyı Ege'de Zirai Don Tehlikesi

1 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.

Kıyı Ege'de Zirai Don Tehlikesi, System.String[]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Beklenen zirai don olaylarına karşı üreticileri ve vatandaşların dikkatli ve de tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

Aydın, Ege, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et

Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıyı Ege'de Zirai Don Tehlikesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]