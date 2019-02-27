Kıyı Ege'de Zirai Don Tehlikesi
1 saat önce
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege
'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir
, İzmir
ve Aydın
'ın iç kesimleri ile Manisa
il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Beklenen zirai don olaylarına karşı üreticileri ve vatandaşların dikkatli ve de tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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