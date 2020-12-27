Antalya ve Muğla için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyı ilçeleri (Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer) ile Muğla'da güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli (39-61 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (62-74 km/saat) esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Olumsuz hava şartlarının bugün öğlen saatlerinde başlayıp saat 02.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor.