Kıyı Egeli Belediyelere Afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve AFAD işbirliğinde düzenlenen, 10 bin belediye personelinin katılacağı "Afet Farkındalığı" eğitimi öncesi üye belediye başkanları ve katılımcılarla online bir araya gelen Birlik Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Vatandaşımızın en büyük yardımcısı yerel yönetimler. Biz de yerel yönetimlerin bu konuda bilinçlenmesine önem verdik. Afet öncesi, sırası ve sonrası farkındalığı sağlamak ve yapılacak çalışmaları birlikte dizayn etmek konusunda bu seminerleri gerçekleştiriyoruz. Böylece Kıyı Egeli belediyelerimizde, olası afetlere karşı, elimizi daha da güçlendirmiş olacağız" dedi.

Kıyı Egeli Belediye Başkanları, Bürokratlar ve Meclis Üyelerine yönelik AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) işbirliğinde düzenlenen eğitim semineri öncesi eğitim ve afet farkındalığı hakkında konuşan Başkan Batur, İzmir'in en son 5.1 şiddetindeki depremle, afet gerçeğini yeniden hatırladığını, özellikle yerel yönetimler olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda bilinç oluşturarak nasıl bir yol izleneceğini Kıyı Egeli belediyeler olarak birlikte dizayn edeceklerini ifade etti.

Afetlere karşı, deneyimli kurumlarla işbirliği

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğitime katılacak belediye başkanları ve bürokratlarla yaptığı konuşmada, afetlerin çok yoğun ve hemen her alanda yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi. Konak Belediyesi olarak İzmir Depremi öncesi AFAD, AKUT, TRAC gibi afet konusunda deneyimli kurumlarla işbirliğine başladıklarını, bu işbirliğini tüm Kıyı Egeli belediyelerle de devam ettirdiklerini belirterek, "Afetlere yönelik çalışmalar, yerel yönetimler için her zaman öncelikli, ama içinde bulunduğumuz dönemde özellikle önemli. Bugün sabah, biliyorsunuz, İzmir'de yeniden bir deprem şokuyla uyandık saat yedide. Depremler, yağışlar, seller ve çağımızın en büyük sıkıntısı pandemi… Yağmur sel gibi yağıyor, yangınları geçtiğimiz yaz hep beraber yaşadık. Özellikle Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerimizin de bulunduğu ilçelerde büyük yangınlarla karşılaştık. Tam bir 'afetler dönemi' yaşıyoruz. Onun için de afet yönetimiyle ilgili, bu konuda tecrübesiyle geçmişten bu yana afetlerde katkı sunan kurumlarla birliktelik sağlayarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği bu anlamda bu eğitimi tüm belediyelere destek olmak amacıyla hazırladı. Biz de zaten Konak Belediyesi olarak 30 Ekim'den önce AFAD, AKUT, TRAC gibi çok değerli kurumlarla bu tür çalışmalara başlamıştık, depremden sonra da çalışmalarımızı yürütmeye devam ettik" diye konuştu.

Batur: Vatandaşımızın en büyük yardımcısı yerel yönetimler

Afet gibi acil durumlarda ve afetlerin etkilerinin sürdüğü dönemlerde vatandaşın en yakınında yerel yönetimlerin olduğunu vurgulayan Başkan Batur, yerel yönetimler olarak afet gerçeğiyle hareket etmeleri gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın en büyük yardımcısı yerel yönetimler. Özellikle kamunun desteğinin çok sıkıntılı olduğu afet dönemlerinde vatandaşın başvuracağı kurumlar, yerel yönetimler. Onun için biz de yerel yönetimlerin bu konuda bilinçlenmesine önem verdik. Sizlerin de katkılarıyla bu seminerleri birlikte düzenliyoruz. Önümüzdeki süreç içinde de bu tür afetlerle karşı karşıya kalacağız. Son yıllarda yaşadıklarımız, böyle bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. İklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı sıkıntıların da yaşanacağı süreçler önümüzde bizi bekliyor. Bu tür çalışmalarla bu afet varlığını gündemde tutmak ve önümüze çıkacak afetlere karşı bilinçli olmak, en önemlisi de afet öncesi, sırası ve sonrası farkındalığı sağlamak ve yapılacak çalışmaları birlikte dizayn etmek konusunda bu seminerleri gerçekleştiriyoruz. Böylece Kıyı Egeli belediyelerimizde, olası afetlere karşı, elimizi daha da güçlendirmiş olacağız. Katılan tüm belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca AFAD'ın bu konudaki duyarlı, tutarlı ve yerel yönetimlerin yanında olan anlayışından dolayı kurum olarak bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

Afetleri unutmak değil fark etmek için

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un konuşmasının ardından eğitim seminerini gerçekleştiren AFAD Eğitmeni Ayşe Arslanoğlu, afet farkındalığına ve eğitimlerine verdiği destekten ötürü Başkan Batura teşekkür etti ve "İzmir'de güne bir depremle başladık. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Ama bu bize afetlerle iç içe yaşadığımızı ve yaşamaya da devam edeceğimizi bir kez daha hatırlattı. Biz toplum olarak bir felaket yaşandıktan sonra çok hızlı seferber oluyoruz, her türlü yardımı yapıyoruz. Fakat çok kısa bir süre sonra bunu hemen unutuyoruz. Sanki bir daha yaşanmayacakmış gibi. Bu eğitim, farkında olmak ve burada edinilen bilgileri hayatın içinde uygulanır hale getirmek bizim için çok önemli" dedi.

10 bin personel afet eğitimi alacak

Aralık ayı sonuna kadar sürecek olan "Afet Öncesi, Afet Sırası, Afet Sonrası Farkındalığı" konulu, web tabanlı eğitim programı ve başvuran 60'ın üzerinde Kıyı Egeli belediye katılacak. Program tamamlandığında yaklaşık 10 bin belediye personeli afet farkındalık eğitimi almış olacak.