Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

21.12.2020 09:43
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 30 Kasım'da duyurulan 20 kişilik kılavuz kaptan alımına ilişkin süreçte sadece 1 aday işe girmeye hak kazandı. Söz konusu ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, KPSS şartı aranmaksızın yeni bir ilan yayımlandı.

Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun 19 kılavuz kaptan alınacak.

Başvuracak kişilerin, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yeterliliğe sahip olması, sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek başvurabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından aday listelerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, listeler, sınav yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) ilan edilecek.

Türkiye İş Kurumu, Denizcilik, İstihdam, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor
Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı         
09:51
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor         
09:20
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi         
08:15
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 09:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei