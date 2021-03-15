Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak

15.03.2021 08:35
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak, System.String[]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

İstihdam, Gazete, Memur, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak - Son Dakika Ekonomi


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