İstanbul Boğazı Yeniden Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı Yeniden Gemi Trafiğine Açıldı

02.09.2022 11:36
İstanbul Boğazı Yeniden Gemi Trafiğine Açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, dün gece ‘Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Bebek Koyu'nda karaya oturan ‘Lady Zehma’ adlı kargo gemisinin Ahırkapı'ya çekilmesi üzerine İstanbul Boğazı’nın yeniden gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, dün gece 'Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Bebek Koyu'nda karaya oturan 'Lady Zehma' adlı kargo gemisinin Ahırkapı'ya çekilmesi üzerine İstanbul Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 'Lady Zehma' adlı kargo gemisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtilmişti. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri Bebek Koyu'na sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınmıştı.

KARGO GEMİSİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden bu sabah yapılan açıklamaya göre, Lady Zehma isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptan, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12 ve Nazım Tur Römorkörü ile Nene Hatun Gemisi ve KEGM-3, KEGM-5 isimli botlar eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi. İstanbul Boğazı da gemi trafiğine yeniden açıldı.

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Kaynak: ANKA

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