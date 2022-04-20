Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

20.04.2022 08:44

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada trafiğin ne zaman normale döneceği ise belirtilmedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi. Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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