Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı

08.09.2022 22:54
Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 230 metrelik tahıl gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 230 metrelik tahıl gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 'TomaHawk' isimli 230 metre boyunda boş vaziyetteki tahıl gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 ve Nazım Tur isimli römorkörlerimiz eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." denildi.

YORUMLAR
500
Kruvaziyerde düşüp başını yere çarpan İngiliz kadın yolcu hastaneye kaldırıldı Kruvaziyerde düşüp başını yere çarpan İngiliz kadın yolcu hastaneye kaldırıldı Yolcu gemisinde rahatsızlanan İngiliz kadın tahliye edildi Yolcu gemisinde rahatsızlanan İngiliz kadın tahliye edildi
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 22:54:38. #1.13#
SON DAKİKA: Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement