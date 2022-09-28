İstanbul Boğazı Güney-Kuzey Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı, saat 20: 00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı" denildi.

Kaynak: ANKA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

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