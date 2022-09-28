İstanbul Boğazı Güney-Kuzey Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı Güney-Kuzey Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Açıldı

28.09.2022 21:00

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nın saat 20:00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 20: 00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

İstanbul Boğazı, bir dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde dümeninin kilitlenmesi nedeniyle gemi trafiğine kapatılmıştı. Viva Eclipse isimli dökme yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı, saat 20: 00 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı" denildi.

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Kaynak: ANKA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı Güney-Kuzey Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika
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