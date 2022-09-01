Ukrayna 'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan ve dümen arızası yapan Liberya uyruklu Lady Zehma isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında Bebek 'te karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkör ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilirken, Boğaz trafiği de geçici olarak askıya alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 'Ekipler gemiye çıktı' - Son Dakika

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