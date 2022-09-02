İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

02.09.2022 05:04
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ‘Lady Zehma’ adlı kargo gemisinin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Bebek Koyu’nda karaya oturduğunu duyurdu. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Lady Zehma' adlı kargo gemisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Bebek Koyu'nda karaya oturduğunu duyurdu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 'Lady Zehma' adlı kargo gemisinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi. KEGM'ye ait kurtarma römorkörleri Bebek Koyu'na sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen Lady Zehma adlı 173 m boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6 Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur Römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı, gemi trafiği askıya alındı" denildi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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