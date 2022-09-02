Açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen Lady Zehma adlı 173 m boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6 Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur Römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı, gemi trafiği askıya alındı" denildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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