Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 112 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek. İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu

Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler

Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı

Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor

Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı

Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek

Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz