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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 129 personel alınacak
6 saat önce
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 129 personel istihdam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 129 personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurayla lise mezunu 42 gemici ve 39 yağcı alınacak.
Ayrıca, lisans mezunu KPSS ile 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı yapılacak.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayınlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak.
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