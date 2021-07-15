Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler ve gaziler için saygı geçişi düzenledi. Programın son durağı olan Üsküdar Sahili'ne gelen ekipler su gösterisi yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör, 4 bot ve 3 zodyak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında saygı geçişine katıldı. Beylerbeyi'nde bulunan müdürlük binasından hareket eden ekipler, Anadolu Yakası kıyısından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına geldi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinlik kapsamında son olarak ise Üsküdar Sahili'ne ulaştı. Burada zodyak botlar geçiş yaparken, römorkörler de su gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)