Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri

15.07.2022 15:22

Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri Kıyı Emniyeti şehitler ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı Su gösterisi ve geçiş havadan görüntülendi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, şehit ve gazilerin anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi.

Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri

Kıyı Emniyeti şehitler ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı

Su gösterisi ve geçiş havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, şehit ve gazilerin anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. 7 deniz aracıyla yapılan seyir ve su gösterisi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ıncı yıl dönümü dolayısıyla saygı seyri yapıldı. Seyir programına, genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 1 römorkör olmak üzere 7 deniz aracı hazır bulundu. Şehit ve gaziler anısına düzenlenen seyir Beylerbeyi açıklarında başlayıp paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi. İstanbul Boğaz'ında da su gösterisi yapıldı. Su gösterisi ve seyir geçişi havadan dorne ile görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı seyri - Son Dakika

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