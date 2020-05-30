Kıyı Emniyeti ve UZMAR'dan işbirliği - Son Dakika

Kıyı Emniyeti ve UZMAR'dan işbirliği

UZMAR Tersanesi'nin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edeceği iki adet RAstar 3200W serisi acil müdahale ve refakat römorkörü için imza töreni gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti ve UZMAR'dan işbirliği, System.String[]

UZMAR Tersanesi'nin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edeceği iki adet RAstar 3200W serisi acil müdahale ve refakat römorkörü için imza töreni gerçekleştirildi.

Dünyanın incisi Türk Boğazları'nın emniyetini sağlamak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Uzmar arasında iki adet römorkör inşasına ilişkin sözleşme imzalandı. Söz konusu anlaşmayla UZMAR, Türk Boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için arasında iki adet acil müdahale ve refakat römorkörü (RAstar 3200W) inşa edecek. 32 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip römorkör için mayıs ayı başında yapılan ihalede en iyi teklif UZMAR tarafından verilmişti.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Römorkörlerin inşası için iki kuruluş arasında sözleşme imza töreni, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Beylerbeyi Üsküdar'da bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşti. Sözleşmeye imzalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Durmuş Ünüvar ile UZMAR adına Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından atıldı. Sözleşme çerçevesinde iki adet römorkörün hemen inşasoına başlanarak bir yıl içerisinde teslimi yapılacak.

NOYAN ALTUĞ: "DENİZDEN ALDIĞIMIZI DENİZE VERİYORUZ"

İmza töreni sonrasında UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A.Noyan Altuğ; "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu projede yer almak bizim için onurdur. Beybabamız Kaptan Altay Altuğ'un dediği gibi, Denizden aldığımızı denize veriyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN PRESTİJ PROJESİ"

Noyan Altuğ, şunları söyledi: "KEGM için yapacağımız römorkörler UZMAR için prestij projesidir. YDO (Yüksek Denizcilik Okulu) ruhundan başlayan Türk denizcilik kültürünü temsil ediyoruz. YDO, bizleri Yedirdi Doyurdu Okuttu, bizlere iş verdi AŞ verdi. Devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız sayesinde bizler, şimdi dünyada sayılı römorkör ve iş tekneleri üreten şirketler arasındayız. Kıyı Emniyetimiz için yapacağımız bu römorkörleri de dünya standartlarında üreteceğiz. Kendi devletimize dünyadaki en kaliteli römorkörleri yapacağız. Biz şirket olarak yaklaşık 30 yıl önce ilk römorkörümüzü Hollanda'dan satın almıştık. Şimdi Hollanda dahil olmak üzere dünyanın her yerine en üst standartlarda römorkörler ihraç ediyoruz. Bu katma değeri şimdi gurur verici bu projede kullanacak olmaktan son derece mutluyuz. KEGM sadece römorkör almadı, her zaman hizmetinde olacak bir aile aldı."

Yapılan bilgilendirmede; Kıyı Emniyeti için inşa edilecek dünyada kendi sınıfında denizcilik, manevra ve eskort kabiliyeti yüksek römorkörlerden RAstar 3200W serisi, römorkörlerin temel hizmetleri; gemi kurtarma hizmetleri, gemi refakati, çekme ve itme hizmetleri, römorkörcülük hizmetleri, liman hizmetleri, yangın söndürme hizmetleri, hazırda bekleme (stand-by) görevlerini yerine getirecek. Her bir römorkör, iki adet değişken pitchli ASD pervaneyi tahrik eden, iki adet deniz tipi dizel makine ile sevk edilecek.

(İHA)

Denizcilik, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıyı Emniyeti ve UZMAR'dan işbirliği - Son Dakika

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