Büyük Boncuklu koyu açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 17 metre uzunluğundaki teknede yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-5 hızlı tahliye botu Büyük Boncuklu Koyuna hareket etti.

Kaynak: İHA

Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale - Son Dakika

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