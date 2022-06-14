Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale - Son Dakika
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Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale

14.06.2022 10:46
Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale

Fethiye Büyük Boncuklu koyu açıklarında kısmen yanan 17 metrelik tekne, söndürüldükten sonra limana çekildi.

Fethiye Büyük Boncuklu koyu açıklarında kısmen yanan 17 metrelik tekne, söndürüldükten sonra limana çekildi.

Büyük Boncuklu koyu açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 17 metre uzunluğundaki teknede yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-5 hızlı tahliye botu Büyük Boncuklu Koyuna hareket etti.

Teknedeki yangının söndürülmesinin ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait can kurtarma botu tarafından kısmen yanan tekne yedeklenerek Fethiye limanına emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA

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Güreşçi Ali Yanatma'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret Güreşçi Ali Yanatma'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret Fethiye açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü Fethiye açıklarında teknede çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyı Emniyetten yanan tekneye müdahale - Son Dakika
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