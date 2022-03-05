Kıyı erozyonu Sudan'ın verimli arazilerini tehdit ediyor - Son Dakika

Dünyanın en uzun nehri olan, Afrika'nın can damarı Nil'in kıyısındaki verimli tarım arazilerinin erozyon nedeniyle günden güne yok olması, Sudan'ın tarımsal üretim kapasitesine ciddi zarar veriyor.

Nehirdeki taşkınlar ve şiddetli akıntıların yol açtığı kıyı erozyonu, başkent Hartum'un 30 bin kişinin yaşadığı Ceyli bölgesinde tarım arazileri, yerleşim birimleri ve halk için tehlike arz ediyor.

Evler ile nehir arasındaki mesafenin 3 kilometreden 300 metreye kadar düştüğü bölgede, geçimlerini sağladıkları tarım alanlarını ve evlerini kaybetmekten korkan halk, Nil Nehri kıyısına kum dökerek toprak kaymaları ve çökmelere karşı önlem alıyor.

Ceyli sakinleri, yerel idarenin desteğinin yeterli olmadığını, imkanlarını aşan bu mesele için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Ceyli Erozyonla Mücadele Komitesi Raportörü Ukayl Ahmed Naim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceyli bölgesinin erozyon sebebiyle yıllarca felaket yaşadığını söyledi.

Kent yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Naim, "Nehir, 2 kilometreden fazla verimli arazinin yok olmasına neden oldu. Toprak kaymaları, evlere doğru yaklaştığı için tehlike her geçen gün artıyor. Nehre en yakın ev 300 metre uzaklıkta. Erozyon bu şekilde devam ederse bir ya da iki sene içerisinde kent yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olacak." diye konuştu.

Binlerce yıllık geçmişe sahip ve tarihi eserleri ile bilinen Ceyli'deki toprak kaybı sorununu çözmek için yerel yönetimler ile koordineli olarak tedbirler aldıklarını belirten Naim, şunları kaydetti:

"Çözüm için yaklaşık 250 milyon dolar gerekiyor. Sulama Bakanlığı ile kökten çözüm için çalışmalara ve araştırmalara başladık. Vatandaşlar bu masrafları kaldıramaz. Bu yüzden bölgesel ve uluslararası örgütlere bizlere yardım etmeleri için sesleniyorum."

Bölge sakinlerinden Tagrid Mansur Hasan ise evinin nehre çok yakın olduğunu, her yıl yağmur mevsiminde suların evlerine girdiğini, bu da yetmezmiş gibi erozyon problemiyle mücadele ettiklerini dile getirerek, Ceyli için herkesin seferber olmasını istedi.

Çiftçi Hasan Araki Muhammed Yemeni de erozyon meselesinin 80'li yıllarda başladığını ve dönümlerce arazinin yok olmasına yol açtığını anlattı.

Farklı meyve ve sebzelerin yetiştirildiği toprakların 3'te 2'sinin erozyon nedeniyle kaybolduğunun altını çizen Yemeni, nehrin yönünü değiştirerek sorunun çözülebileceğini ileri sürdü.