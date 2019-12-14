Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Son Dakika

Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın bugün sabah saatlerden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimleri, Aydın ile İzmir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve de fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - AYDIN

Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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