Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor - Son Dakika

Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

6 saat önce

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bugün yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor, System.String[]

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bugün yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak

çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde

yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık

yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında

seyredeceği tahmin ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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