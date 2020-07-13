Kıyı sarımsakları Körfez'e renk kattı - Son Dakika

Kıyı sarımsakları Körfez'e renk kattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bilimsel adı Allium commutatum (Liliaceae) olan kıyı sarımsakları çiçek açarken, doğal güzelliğiyle Kuşadası Körfezi'ne renk kattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bilimsel adı Allium commutatum (Liliaceae) olan kıyı sarımsakları çiçek açarken, doğal güzelliğiyle Kuşadası Körfezi'ne renk kattı.

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Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın nadir bitki örneklerinden biri olan ve Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açan kıyı sarımsakları doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Eczacılık yönünden değeri büyük olan kıyı sarımsakları Türkiye'de ilk kez Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kayıt altına alınmış olması nedeniyle önemli bitki türlerinden sayılıyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü kıyı sarımsağının bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade ederek, "Kıyı sarımsağı Allium cinsi, Türkiye florasında,141 türü içerisinde bulundurmaktadır. Soğanlı, çok yıllık bitkidir. 1 m yüksekliğe erişebilir. Kayalık, step ve bozulmuş habitatlarda yetişir. Haziran ve Temmuz'da çiçek açar. Genellikle kıyı uçurumlarındaki kireçtaşı oluşumlar üzerinde rastlanır. Türkiye dağılımı Kuzeybatı ve Kuzey Anadolu, Türkiye dışındaki dağılımı Orta ve Doğu Akdeniz ülkeleridir. Milli Parkın Aydınlık Koyu, İlyas Ağa Mevkii ve Poyraz koy civarındaki kıyı kayalıklarında yoğun olarak görülebilmektedir.Cins, halk arasında ilaç özelliği ile bilinmektedir. Cinsin antibakterial etkileri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu cins içerisindeki türlerinin birçoğu, çeşitli ülkelerde sebze, baharat ve süs bitkisi olarak kullanılmakta, kültürü yapılmaktadır. Allium cinsinin ekonomik ve eczacılık yönünden değeri büyüktür. Bu türler genellikle iştah açıcı, tansiyon düşürücü özellikleri bulunmaktadır" dedi.

Dilek Yardımadası Milli Parkı'nın bitki çeşitliliği yönünden zengin olduğunu kaydeden Sürücü, " Batı Anadolu'da, Ege Denizi'ne bir yarımada şekliyle uzanan Dilek Yarımadası'nın Milli Park yapılmasında ki en önemli etkenlerden biri, bünyesinde barındırdığı bitki çeşitliliğidir. Buradaki bitki çeşitliliğini tehdit eden faktörler yangın ve insan baskısıdır. Milli Park bölgemizde korunması gereken en önemli doğa mirasıdır. Buraya sadece denizinde yüzülen ve piknik yapılan yer olarak bakılmamalıdır. Gelecek kuşaklarında buradaki bitki çeşitliliğini görebilmeleri için, çocuklarınızı bu zenginlikleri gösterin ve tanıtın" diye konuşarak ileride burayı koruyacak olanların gelecek nesiller olduğunu hatırlattı. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıyı sarımsakları Körfez'e renk kattı - Son Dakika
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