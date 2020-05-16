Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek - Son Dakika

Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek

Ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bunların taban ve tavan ücretleri belirlenecek.

Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek, System.String[]

Ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bunların taban ve tavan ücretleri belirlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Bakanlıktan izin almak suretiyle, ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenlerle İdare tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsıyor.

Aynı belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler, gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk boğazlarında verilen hizmetler kapsam dışı bırakıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenleyecek ve hizmet tarifelerinin uygulanması ile denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirleyecek.

Kıyı tesisi ilgilileri, bugünden itibaren 3 ay içinde tesislerde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi oluşturarak Genel Müdürlüğün onayına sunacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.

Kıyı tesislerinin mevcut hizmet tarifeleri bugünden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:22 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek - Son Dakika Ekonomi

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