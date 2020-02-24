Kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü? - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, vatandaşlar 3 yunusun balıkçılar tarafından öldürüldüğünü iddia ederek tepki gösterirken, İlçe Tarım Müdürlüğü ise yunusların doğal nedenlerle öldüğünü belirtti.

Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde sahili vuran, üzerinde yara bulunan, yüzgeçleri kesilen yunuslarla ilgili olarak savcılık talimatıyla başlatılan incelemede İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yunusların doğal yollarla öldüğü ve üzerlerindeki deliklerin kuşlar tarafından açıldığını belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Kocaali'de yaşayan Şerif Sarı, "Bu bölge hem yunusların yoğun olarak yaşadığı hem de diğer deniz canlılarının yoğunluğu nedeniyle avcılığın yapıldığı bir bölge. Tahminimizce, balıkçı ağlarına dadanan ve balıkları yiyen bu yunuslar balıkçılar tarafından vuruldu. Aslında bu engellenebilir, burada hayvanların doğal haklarını biz avlıyoruz. Gerekli çalışmalar yapılarak bu yaşananlar engellenebilir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise konuyu başka bir yere çekmek için yapılan gerçek dışı bir açıklamadır." dedi.

Bölgede kuş yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Şerif Sarı, "Evet, bölgede yoğun kuş nüfusu var, ancak tüm kuşların aynı anda bunlara saldırması lazım bunların olması için. Kuşlar saldırsa sadece tek bir noktadan mı deler? Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını ve bunun araştırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.