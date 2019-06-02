Son Dakika Haberleri: Kıyıda kalan balıklar telef oldu
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Kıyıda kalan balıklar telef oldu

1 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu. İlçede bulunan Beyhan 1 Baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlamasıyla birlikte savak kapaklarından 2 tanesi kapatıldı. Kapakların kapanmasıyla birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olan Murat Nehri'nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu. Bu yüzden üreme döneminde olan ve kıyıya yakın olan çok sayıda balık suyun çekilmesiyle telef oldu.
(İbrahim Meydanoğlu/İHA)
Kıyıda kalan balıklar telef oldu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Palu, Elazığ, Güncel
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