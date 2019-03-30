Son Dakika Haberleri: Kıyıda Mahsur Kalan 4 Göçmen Kurtarıldı

Kıyıda Mahsur Kalan 4 Göçmen Kurtarıldı

46 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kıyıda Mahsur Kalan 4 Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde bilgi alarak bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça Limanı'na getirildi.  Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi. 

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça, Muğla, Güncel
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