Kıyıda Mahsur Kalan 4 Göçmen Kurtarıldı
18 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde bilgi alarak bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça Limanı'na getirildi. Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: DHA
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