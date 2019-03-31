Son Dakika Haberleri: Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

16 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıda mahsur kalarak yardım isteyen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıda mahsur kalarak yardım isteyen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Kızlan mevkisinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri ile yürütülen çalışmada düzensiz göçmenlerin Söğüt Kızılburun sahilinde olduğunu belirleyen ekipler bölgeye botla yanaşarak Irak uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi bölgeden alarak Datça Limanı'na getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Güney Ege, Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı İsrail Askerleri, Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Öldürdü, Yüzlerce Filistinliyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:33:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]