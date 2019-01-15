Kıyıdan Oltayla Yakaladı
1 saat önce
Bursa'da bir amatör balıkçı, oltayla kıyıdan 9 kiloluk levrek yakaladı.
Bursa
'da bir amatör balıkçı, oltayla kıyıdan 9 kiloluk levrek yakaladı. Bursa'nın Gemlik
ilçesinde Hüseyin Rahmi Ateş'in, kıyıdan denize attığı oltasına 90 santimetre ve yaklaşık 9 kiloluk levrek takıldı. Dev levreği kıyıya almak için büyük gayret gösteren Ateş, balığın denizden çıkartılışı kameralara da kaydetti. Dev balığı oltayla tutup çıkartmak için güçlük çeken Ateş, avına kendisi de inanamadı. Oğlu Reşat'a balık tutmaya öğretmek ve aynı zamanda onu heveslendirmek için böyle büyük bir balık tutmak istediğini ifade eden Ateş'in dev levreği oğluna gösterdiğinde, oğlunun donup kalması ise ilginç görüntüler yaşattı.
Balık tutma meraklısı olduğunu söyleyen Ateş, "Balığın faydalarını biliyorum. Avlamasını da çok seviyorum ama yemiyorum. Ailemden ve işimden kalan vaktimin hepsini denizde geçiriyorum. Yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin" dedi. Dev levreğin oltaya gelmesinin önemli olduğunu belirten Ateş, "Daha büyükler avlanabiliyor ama kıyıdan ve oltayla tutulanların en büyüğü diyebiliriz. O yüzden çok değerli benim için, hatırası çok değerli" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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