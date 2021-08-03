Son dakika haberleri: Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Muğla'da 6 günden bu yana orman yangınları devam ederken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Milas'ta 3 koldan alevlerle mücadele sürerken, Fesleğen Yaylası ile Çökertme, Bozalan ve Türkevleri'nde de evler tahliye edildi. Akşam saatlerinde de Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde de yangın çıktığı öğrenildi. Bölgede yangınlara müdahale sürüyor.

(İbrahim Kılınç - Uğur Eser/İHA) -