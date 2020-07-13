Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika

Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı, boğularak öldü.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı, boğularak öldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe belediyesinde oto elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Ali Dikmen, arkadaşı Necdet Salıcı ile birlikte, denize girmek için dün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Denize giren iki arkadaş bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 arkadaşın dalgalar arasında gözden kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmek ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İbrahim Ali, Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika
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