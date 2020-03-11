Kıyıköy RES'in satışı TSKB danışmanlığında tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kıyıköy RES'in satışı TSKB danışmanlığında tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Kıyıköy RES'in satışı TSKB danışmanlığında tamamlandı

6 saat önce

TSKB finansal danışmanlığında, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.'ye devri tamamlandı.

Kıyıköy RES'in satışı TSKB danışmanlığında tamamlandı, System.String[]

TSKB finansal danışmanlığında, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.'ye devri tamamlandı.

Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali'yle (RES) yıllık 160 m kWh üzerinde elektrik üretimi yapan şirket, yaptığı bu üretimle 50 bin ailenin yıllık elektrik tüketimini tek başına karşılıyor. Türkiye'nin en verimli rüzgar enerjisi santralleri arasında yer alan Kıyıköy RES'in, satış sonrası 55 MW'lık kapasite artışı ile 100 MW kurulu güce ulaşması hedefleniyor.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş., Adalı Ailesi ve Adalı Holding'e ait Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın alınması sürecinde TSKB satıcı taraf danışmanı olarak görev aldı.

Satış süreciyle ilgili bilgi veren TSKB Kurumsal Finansman Müdürü Ali Yazgan, "TSKB olarak 70 yıllık deneyimimizle, ulusal ve uluslararası şirket birleşme ve satınalımlarında finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. TSKB'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir bakış açısı yatırım bankacılığı hizmetlerimizde de belirleyici nitelikte. Türkiye'nin enerji ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dolayısıyla rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarının önemini biliyor, her işlemimizde bu tür yatırımlara öncelik veriyoruz. Türkiye'nin önde gelen RES'lerinden Kıyıköy RES satışında görev almaktan mutluluk duyuyoruz. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınan santralin, bu işlemden sonra kapasitesi artırılarak ve Türkiye yenilenebilir enerji üretimine katkısı güçlenerek devam edecek" dedi.


Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı

Son Dakika Haberleri
22:18 Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi
22:10 Sayısal Loto çekildi (1)
22:02 Meclis'te dezenfekte çalışması yapıldı
21:57 Yunanistan'ın Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
21:52 İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıyıköy RES'in satışı TSKB danışmanlığında tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]