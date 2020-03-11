Kıyıköy RES'in satışı, TSKB danışmanlığında tamamlandı

TSKB finansal danışmanlığında, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. AŞ'ye devri tamamlandı.

TSKB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin Adalı ailesi ve Adalı Holding'e ait Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamını satın alması sürecinde TSKB satıcı taraf danışmanı olarak görev aldı.

45 MW kurulu gücü bulunan Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali'yle yıllık 160 kWh üzerinde elektrik üretimi yapan şirket, yaptığı bu üretimle 50 bin ailenin yıllık elektrik tüketimini tek başına karşılarken, Türkiye'nin en verimli rüzgar enerjisi santralleri arasında yer alan Kıyıköy RES'in, satış sonrası 55 MW'lik kapasite artışı ile 100 MW kurulu güce ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kurumsal Finansman Müdürü Ali Yazgan, TSKB'nin 70 yıllık deneyimiyle ulusal ve uluslararası şirket birleşme ve satın alımlarında finansal danışmanlık hizmetleri sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TSKB'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir bakış açısı yatırım bankacılığı hizmetlerimizde de belirleyici nitelikte. Türkiye'nin enerji ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, dolayısıyla rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarının önemini biliyor, her işlemimizde bu tür yatırımlara öncelik veriyoruz.

Türkiye'nin önde gelen RES'lerinden Kıyıköy RES satışında görev almaktan mutluluk duyuyoruz. İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ tarafından satın alınan santralin, bu işlemden sonra kapasitesi artırılarak ve Türkiye yenilenebilir enerji üretimine katkısı güçlenerek devam edecek."