KIRKLARELİ - Kıyıköylü balıkçılar ayın şavkı denize düşmediğinden "vira bismillah" demeyi erteledi - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, ayın şavkının denize düşmemesi nedeniyle açılamayan ve limanda heyecanla teknelerinde bekleyen balıkçılar, gün doğumu ile "vira bismillah" diyerek sezona başlayacak.

Balıkçılardan Akın Doğu, AA muhabirine, ay ışığının denize düşmemesi ve deniz suyunun sıcak olmasından dolayı açılmayı ertelediklerini söyledi.

Ay ışığı olmadığından denizdeki balığı göremeyeceklerini ifade eden Doğu, açılmak için gün doğumunu beklediklerini kaydetti.

Kısmetlerini aramak için bir süre daha bekleyeceklerini belirten Doğu, "Her sene umut oluyor. Umutsuz iş olmaz. Çıkacağız, kısmetimizi arayacağız. Allah kısmet ederse balığımızı tutacağız. Olumsuz şartlar tabi ki var ama şartları zorlayacağız, kazanmaya çalışacağız. Mücadele edeceğiz başka şansımız yok. İşimiz bu." dedi.

Balıkçı Ali Özbek ise uzun süredir "vira bismillah" demeyi beklediklerini, ancak ay ışığı olmamasından dolayı denize açılamadıklarını dile getirdi.

Bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını vurgulayan Özbek, "Denize gündüz vakti Allah'ın izniyle açılacağız. Bu sene denizden çok umudumuz var." diye konuştu.