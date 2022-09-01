Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli - Son Dakika
Üye Girişi

Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli

01.09.2022 23:35

- Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli Kıyıköylü balıkçılar sezonun ilk gününde umduğunu bulamadı 1 Eylül'de yasakların sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

- Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli

Kıyıköylü balıkçılar sezonun ilk gününde umduğunu bulamadı

KIRKLARELİ - 1 Eylül'de yasakların sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 2022- 2023 balıkçılık av sezonu açıldı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar gece saatleri 00.00 gösterdiğinde denize açıldı. Yaklaşık 8 saat denizde duran balıkçılara karayel engel oldu.

Karayel sebebiyle denizde zorlandıklarını ve sezonun ilk gününde umduğunu bulamadığı söyleyen balıkçı Kamil İlhan, "'Vira bismillah' dedik. Çıktık ağlarımızı attık karayel havasına biraz sert düştük ve ağlarımız yırtıldı. Hava sert olduğundan dolayı balığı da bulamadık. Çok az balık aldık. Bu gün böyle geçti. Bu sezondan çok umudumuz var. Balık olacağına inanıyoruz. Havanın sertliğinden ve çapara denizde çok amatör balıkçılar çapara attığından dolayı bir, iki haftadır balık kesintiye uğradı. Umudumuz yüksek balık şuanda açıklarda kıyılarda yok bekliyoruz, inanıyoruz" dedi.

İlhan dönüş yolunda da dönerken zorlandıklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde 'Barış Anneleri' ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde 'Barış Anneleri' ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Eylül, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
21:49 Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:50 Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine şaşırtan tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 23:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement