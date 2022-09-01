- Kıyıköylü balıkçılara karayel engelli

Kıyıköylü balıkçılar sezonun ilk gününde umduğunu bulamadı

KIRKLARELİ - 1 Eylül'de yasakların sona ermesi ile birlikte denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 2022- 2023 balıkçılık av sezonu açıldı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar gece saatleri 00.00 gösterdiğinde denize açıldı. Yaklaşık 8 saat denizde duran balıkçılara karayel engel oldu.

Karayel sebebiyle denizde zorlandıklarını ve sezonun ilk gününde umduğunu bulamadığı söyleyen balıkçı Kamil İlhan, "'Vira bismillah' dedik. Çıktık ağlarımızı attık karayel havasına biraz sert düştük ve ağlarımız yırtıldı. Hava sert olduğundan dolayı balığı da bulamadık. Çok az balık aldık. Bu gün böyle geçti. Bu sezondan çok umudumuz var. Balık olacağına inanıyoruz. Havanın sertliğinden ve çapara denizde çok amatör balıkçılar çapara attığından dolayı bir, iki haftadır balık kesintiye uğradı. Umudumuz yüksek balık şuanda açıklarda kıyılarda yok bekliyoruz, inanıyoruz" dedi.

İlhan dönüş yolunda da dönerken zorlandıklarını ifade etti.